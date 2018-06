Von Jens Kauer

A-Liga schrumpft auf 14 Teams

Fußball Marburger Aufsteiger TSV Elnhausen darf nicht im Hinterländer Oberhaus spielen

Marburg-Biedenkopf In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf spielen in der Saison 2018/2019 nur noch 14 Mannschaften, in der A-Liga Marburg weiter 16 Teams.

