Aartal feiert 3:1-Sieg

Fußball Kreisoberliga: Dreier in Ehringshausen

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga West hat die SG Aartal zum Rückrundenauftakt drei Zähler bei der SG Ehringshausen/Dillheim entführt. Die Truppe von Christian Cloos siegte 3:1 (1:0). Nach einer Abtastphase ergaben sich nach einer Viertelstunde auf beiden Seiten die ersten Torchancen, doch Ferhat Kocadag für die Heimelf und Christian Kornrumpf für die SG Aartal vergaben. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine offene Partie, doch Gästekeeper Sören Birk behielt gegen Mike Sinkel (20.) die Oberhand, während im direkten Gegenzug Moritz Weese den Schuss von Tim Kessler (21.) parierte. Nach einem Aartaler Eckball brachte schließlich Tim Rußmann (28.) die Kugel unfreiwillig im eigenen Gehäuse unter. Jan-Nicklas Will (46.) glich postwendend nach Wiederanpfiff wieder aus. Beim 1:1 blieb es nicht lange, denn die Gäste schlugen in Person von Simon Müller nur drei Minuten später zurück, der Verteidiger bugsierte das Leder per Kopf zum 2:1 in die Maschen. Nach dem Platzverweis für Daniel Graf (66.), der aufgrund eines wiederholten Foulspiels die Ampelkarte gesehen hatte, taten sich die Platzherren schwer. Lediglich Patrick Schüller (78.) zwang Birk per Freistoß zu einer Glanzparade, während auf der Gegenseite Tim Kessler (81.) die Partie per Konter zum 3:1 entschied. (dav)

