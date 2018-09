Von Sven Jessen

Acht Mannschaften werben für den Fußball

Fußball Pokalfinalisten der A-, B-, C- und D-Junioren und ihre Familien erleben in Eisemroth ihren großen Tag

Siegbach So gut hat sich der Jugendfußball im Fußballkreis Dillenburg vielleicht noch nie präsentiert. Am Ende des erstmals zentral ausgetragenen Kreispokal-Finalspieltags für A-, B-, C- und D-Junioren resümierten die Ausrichter: „Eine solche Veranstaltung müssen wir wiederholen.“

