Von Christian Pomoja und Kim Görge

Achterbahnfahrt in Eckelshausen

Fußball Kreisoberliga: 2:2 gegen Michelbach / Heimsieg in Silberg / GSC holt 1:1

Hinterland In der Fußball-Kreisoberliga Nord gab es beim 2:2 des SV Eckelshausen gegen Michelbach viel Spektakel. Einen 2:1-Arbeitssieg feiert die SG Silberg/Eisenhausen gegen Röddenau. In Unterzahl holt der SC Gladenbach in Kirchhain ein 1:1 und Türk Gücü Breidenbach verliert 0:3.

