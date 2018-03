Von André Bethke

Ära Rumpf geht weiter

LEICHTATHLETIK Nur eine Veränderung im Kreisvorstand

Dornburg-Wilsenroth Der Leichtathletikkreis Limburg-Weilburg setzt auf Kontinuität: Die Vereinsvertreter haben am Dienstag beim Kreistag in Wilsenroth den Vorsitzenden Martin Rumpf in seinem Amt bestätigt und mit dem Niederselterser fast die komplette Vorstandsriege.

