Von David Liebscher

Alle spielen für den SSC Burg

Fußball Spitzenreiter schlägt Sechshelden und bekommt aus Beilstein Schützenhilfe

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West hat sich der SSC Burg erstmals etwas von den Verfolgern abgesetzt. Medenbach bleibt in der Spitzengruppe, und Beilstein/A./M. knöpfte Büblingshausen wie in der vergangenen Saison ein Remis ab.

Copyright © mittelhessen.de 2018