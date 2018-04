Von Dieter Geßner

Allerhöchste Zeit für Kellerduellsiege

Fußball Silberg/Eisenhausen und Türk Gücü in Zugzwang

Hinterland Sechs Nachholspiele stehen am Mittwoch in der Fußball-Kreisoberliga auf dem Programm, zwei davon um 18.30 Uhr mit Hinterländer Beteiligung. Sowohl für die SG Silberg/Eisenhausen als auch Türk Gücü Breidenbach wird's dabei in Kellerduellen Zeit für einen Dreier.

