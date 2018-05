Als Lohn gibt es drei goldene Schleifchen

Voltigieren Teams Greifenstein S und M 1 sind in Molzbach trotz Blitz und Donners erfolgreich

Greifenstein Beim Voltigierturnier in Molzbach (Landkreis Fulda) sind nur die Einzelvoltigiererinnen aus Greifenstein in ein Unwetter geraten. Mit Donner und Blitz kamen die Pferde erstaunlich gut zurecht. Die drei goldenen Schleifen in den Teamwettbewerben waren zu diesem Zeitpunkt schon gewonnen.

