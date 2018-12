Als Ungesetzte zum Titel

Tennis Kreishallenmeisterschaften der Altersklassen U14 bis U18

Herborn/Haiger Eine Woche nach den Titelkämpfen der U12 und jünger standen die Tenniskreismeisterschaften der U12 bis U18 auf dem Programm. Fast alle Begegnungen wurden in der Tennishalle in Haiger ausgetragen, einzelnen Duelle auch in Herborn.

