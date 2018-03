Fußball

Am Dienstagabend ohne Trainer punkten

Fußball Fellerdilln empfängt Frohnhausen

Dillenburg/Haiger In der Fußball-Kreisoberliga stehen für den VfL Fellerdilln und für den SSV Frohnhausen richtungsweisende Spiele an. Am Dienstag um 19 Uhr treffen diese beiden punktgleichen Teams im Kampf gegen den Abstieg in Fellerdilln aufeinander.

