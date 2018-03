Am Ende wird’s turbulent

(pol). In einem turbulenten Spiel der Handball-Landesliga Mitte der Männer hat die MSG Linden den TV Idstein mit 29:27 (15:14) geschlagen. Nach vier gleichzeitig laufenden Zeitstrafen in den letzten Spielminuten auf Seiten der Gäste packten die Hausherren ihre Chance beim Schopfe und fuhren die beiden Punkte ein. "Natürlich haben wir einige Chancen liegenlassen, doch insgesamt sind wir froh über die 4:0 Punkte zum Rückrundenstart", sagte MSG-Trainer René Hofmann. Fast alles drehte sich um die irrsinnige Schlussphase, die damit begann, dass Idsteins David Welsch für eine fußballgleiche Grätsche mit einer Zeitstrafe belegt wurde (57.). Nur wenige Sekunden später folgten drei weitere Hinausstellungen für den TVI - einmal nach einem Zweikampf am Kreis und zweimal aufgrund des Echauffierens ob beschriebener Situation. Da die Gäste mit Dennis Quandt lediglich über einen Torhüter verfügten und dieser zu den Bestraften gehörte, musste ein Feldspieler in den Kasten. Die vierfache Überzahl nutzten die Lindener durch Eike Schuchmann und Jan Nober zum entscheidenden 29:27. Zuvor hatte sich ein Duell auf Augenhöhe entwickelt, in dem sich die Taunusstädter beim 23:20 (47.) schon auf der Siegerstraße wähnten. Doch dann kamen die letzten Minuten.

Copyright © mittelhessen.de 2014