Am letzten Spieltag spritzt der Sekt

Volleyball Biedenkopf-Wetter Volleys II holen Bezirksoberligatitel vor VfL Marburg II

Biedenkopf/Wetter Die zweite Mannschaft der Biedenkopf-Wetter Volleys spielt in der nächsten Saison in der Frauen-Landesliga Nord. Erst am letzten Bezirksoberliga-Spieltag machte die Reserve des Regionalligisten Meisterschaft und Aufstieg perfekt.

Copyright © mittelhessen.de 2018