Amedspor stürmt an die Spitze

Fußball Neuer Tabellenführer gewinnt auch ohne Sedat Aktas 11:0

Wetzlar Mit einem 11:0-Kantersieg gegen Volpertshausen II hat sich Amedspor Wetzlar am Mittwochabend in der Fußball B-Liga Süd an Burgsolms II vorbei wieder an die Spitze geschoben.

