An vier verschiedenen Orten rollt der Ball

Fußball Vorbereitungsturniere in Volpertshausen, Dillheim, Oberbiel und Ballersbach starten

Wetzlar Vorbereitungszeit ist Turnierzeit: An gleich vier Orten im Fußballkreis Wetzlar duellieren sich an diesem Wochenende und darüber hinaus insgesamt 27 Mannschaften. Erster Anpfiff ist an diesem Freitag in Volpertshausen.

