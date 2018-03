Andre Müller erzielt beim 3:3 drei Treffer

FUSSBALL Drommershausen Remis, Elz gewinnt

Limburg-Weilburg In den Mittwochsspielen im Fußballkreis hat der SV Elz (2:1 gegen den SC Offheim) in der Kreisoberliga einen Heimsieg eingefahren, während sich der SV Hadamar III und der TuS Drommershausen in der B-Liga 3:3 trennten.

