Angriff ist zu ausrechenbar

HANDBALL Griesheim - Hüttenberg U 23 31:30

(axw). Die U 23-Handballer des TV Hüttenberg befinden sich in der Oberliga in einer kleinen Krise. Beim Aufsteiger TuS Griesheim kassierte die Zweitliga-Reserve mit 30:31 (16:15) die zweite Niederlage in Folge.

