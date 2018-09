Von Marc Steinert

Angst vor dem Fehlstart

Handball Heimische Vertreter in der Oberliga schon unter Druck

WETZLAR Zwei Partien in eigener Halle warten am kommenden Wochenende auf die Handballerinnen der HSG Wettenberg und des TV Hüttenberg in der Oberliga. Eine gute Gelegenheit also, sich vor dem heimischen Publikum für die Auftaktschlappen zu revanchieren.

