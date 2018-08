Von Jan Hartmann

Aßlar schaut nach oben, Wetzlar nach unten

Fußball A-Junioren: Insgesamt sechs heimische Teams gehen in der Verbandsliga und der Gruppenliga an den Start

Wetzlar An diesem Wochenende hat die lange Sommerpause im Jugendfußball ein Ende. Sowohl in der Verbandsliga, als auch in der Gruppenliga geht es ab sofort wieder um Punkte und Tore. Sechs Mannschaften aus dem Fußballkreis Wetzlar sind in der A-Jugend dabei.

Copyright © mittelhessen.de 2018