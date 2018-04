Auch acht Punkte sind kein Ruhekissen

Fußball A-Liga: Will Eckelshausen Hartenrod auf Distanz halten, braucht es einen Heimsieg gegen Versbachtal

HINTERLAND Tabellenführer SV Eckelshausen braucht am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-A-Liga Biedenkopf einen Heimsieg gegen Versbachtal, um Verfolger SV Hartenrod endlich abzuschütteln. Dieser wird gleichzeitig daheim gegen Dautphetal bis in die Haarspitzen motiviert ans Werk gehen.

