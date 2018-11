Von Christian Pomoja

Auch ein 0:0 kann begeistern

Fußball A-Liga: Sinn/Hörbach knöpft Dillenburg Remis ab / Fellerdilln siegt am Ende knapp

Dillenburg Der VfL Fellerdilln rückt in der Fußball-A-Liga Dillenburg durch einen am Ende knappen 4:2-Sieg in Niederscheld an Primus SSV Dillenburg heran. Denn der holt in einem begeisternden Spiel in Fleisbach bei Sinn/Hörbach nur ein 0:0. Roßbachtal gewinnt nach 0:2 in Donsbach noch 5:2.

