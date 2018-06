Auf Du und Du mit den Pferden

Driedorf Der Reit- und Fahrverein Driedorf veranstaltete kürzlich den dritten Lehrgang „Horse Agility“. Mit 24 Teilnehmern, davon zehn „Wiederholungstätern“, war der Kurs ausgebucht. Beim „Horse Agility" – ähnlich wie Agility mit Hunden – zeigt der Pferdeführer dem Tier mit seiner Körpersprache, ohne es zu berühren, was es tun soll. Das Ziel der Agility-Kurse ist die Förderung der harmonischen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Pferd. Beim Lehrgang in Driedorf wurde ein Parcours wie auch bei Hunden aufgebaut, nur um einiges größer. So gibt es unter anderem einen Ring, durch den die Pferde springen müssen, einen Tunnel, einen Wassergraben, ein Podest, Slalomstangen sowie ein Flattervorhang.

