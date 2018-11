Aufsteigende Form der Hinterländer

Handball Männer: HSG gewinnt daheim gegen Friedberg II / Damen: Spielabsage in Eibelshausen

Hinterland Die Handballer der HSG Hinterland haben in der Bezirksliga B einen Heimsieg eingefahren. Kurzfristig abgesagt werden musste die Partie der Handballerinnen, in Eibelshausen regnete es in die Sporthalle.

Copyright © mittelhessen.de 2018