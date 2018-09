Aufstiegskandidaten lassen nichts anbrennen

FUSSBALL FSV Braunfels und U 23 des SC Waldgirmes gewinnen mit 4:1 / Pohlheim schlägt Burgsolms / TuS Naunheim landet Befreiungsschlag

WETZLAR Die U 23 des SC Waldgirmes sowie der FSV Braunfels sind in der Fußball-Gruppenliga weiterhin in der Erfolgsspur. Am zehnten Spieltag siegte das Wetzlarer Duo jeweils mit 4:1.

