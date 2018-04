Aus der Oberliga Abschied nehmen

Handball Letztes Heimspiel für Eibelshausen/E.

Eschenburg/Driedorf/ Herborn/Haiger Oberliga-Handball in Eibelshausen – diese Samstagabendtradition endet heute mit einem Heimspiel gegen die TSG Oberursel. Nach Spielende geht es in derselben Halle in der B-Liga um den Aufstieg. Es könnte also doch etwas zu feiern geben.

Copyright © mittelhessen.de 2018