Tischtennis

Auslosung der Tischtennis-Pokalrunden

Geplant ist, die Bezirkspokalendrundenspiele am 16. und 17. März 2019 wie im Jahr 2018 im Lahn-Dill-Kreis durchzuführen. Allerdings liegt bisher keine Bewerbung vor. Die Endrunde auf Kreisebene steigt für alle Klassen am 15. Dezember 2018 in Driedorf, wobei die SG Hohenroth als Durchführer fungieren wird.

