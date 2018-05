B-Liga ist nichts für schwache Nerven

Fußball Donsbach zittert sich zum 1:0

Dillenburg Wenn es am Samstag um etwas gegangen ist, dann in der Fußball-B-Liga Dillenburg. Die Partien SSV Donsbach – SSC Burg II und FSV Manderbach – SG Beilstein/Arborn/Münchhausen II boten alles an Dramatik. Ganz entspannt verlief die Begegnung TSSV Schönbach – SV Uckersdorf.

