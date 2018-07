Bahn frei für neue Namen

Triathlon Christoph Kahn holt beim „Nizza“ Silber, Stefanie Gocht Bronze

Greifenstein Mit dem zweiten Rang im Gesamtklassement hat sich Christoph Kahn vom TuSpo Hörbach beim 16. Nizza-Triathlon in Nenderoth überlegen den Erfolg in der M30/35 gesichert. Bei den Frauen feierte Stefanie Gocht aus Herborn als Gesamtdritte den Klassensieg in der W30/35.

