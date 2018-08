Von André Bethke

Bangerts Schuss entscheidet Pokalkrimi

Fußball SV Hadamar setzt sich im Elfmeterschießen beim FC Waldbrunn durch / SG Merenberg überrascht

Limburg-Weilburg Der SV Hadamar hat das Elfmeterschießen benötigt, um am Mittwoch beim FC Waldbrunn in die zweite Pokalrunde einzuziehen. Dies gelang dem TuS Obertiefenbach nach Verlängerung. In Runde drei steht bereits die FSG Dauborn/Neesbach.

