Fußball-Hessenliga

Bangerts Tore sichern ersten Punkt

Baunatal In der Fußball-Hessenliga hat der SV Hadamar am Samstagnachmittag nach drei Niederlagen in Folge seinen ersten Saisonpunkt geholt. Beim 2:2 in Baunatal traf Jann Bangert zweimal.

