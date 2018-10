Becker trumpft groß auf

Schießen Saisonstart der Auflageschützen

Dillenburg Sieben Schützen schossen zum Saisonauftakt 297 Ringe und mehr: Die Auflageschützen auf Kreisebene erzielten starke Ergebnisse. Bernd Becker erreicht sogar die 300 Ringe. In der Kreisklasse setzte sich Eisemroth mit 884 Ringen gegen Langenaubach (880) durch. Auch Haigerseelbach erreichte 884 Ringe und gewann knapp gegen Mademühlen (883). Hans-Werner Hermann schoss mit 298 Ringen für Haigerseelbach das Top-Ergebnis. Ebenfalls 298 Ringe erzielte Dieter Kunz für Langenaubach. In der Grundklasse 1 trumpfte Bernd Becker groß auf. Er schoss das Optimum von 300 Ringen. Eisemroth II erzielte mit 878 Ringen das Bestergebnis und setzte sich gegen Breitscheid (848) durch. In der Grundklasse 2 gewann Herbornseelbach mit 869 Ringen gegen Langenaubach II (860) und holte damit das Tagesbestergebnis. Bester Schütze war Markus Enners (Offenbach) mit 293 Ringen. (swl)

Copyright © mittelhessen.de 2018