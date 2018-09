Von André Bethke

Begegnungen auf Augenhöhe

Fußball-Kreisoberliga Enge Partien erwartet

Limburg-Weilburg Einen Wechsel an der Spitze der Fußball-Kreisoberliga wird es am Wochenende ebenso wenig geben wie am Tabellenende. In den meisten Spielen werden sich die Kontrahenten auf Augenhöhe begegnen.

