Von Oliver Siegel

Bei Hartenrod platzt der Knoten: „Endlich Punkte!“

Frauenfußball Kreisoberligist landet mit dem 4:0-Heimerfolg gegen die SF/BG Marburg III seinen ersten Sieg als Elferteam

HINTERLAND Der Knoten ist geplatzt! Frauenfußball-Kreisoberligist SV Hartenrod hat am Mittwochabend mit 4:0 gegen die SF/BG Marburg III den ersten Sieg als Elferteam errungen. Auf dem aufsteigenden Ast bleibt in der B-Liga auch der SSV Endbach/Günterod, der in Dutenhofen 1:0 gewann.

