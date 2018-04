Beilstein hat einen Knipser, der ESV nicht

Fußball Dennis Lehr trifft zum 1:0

Herborn In der Fußball-B-Liga Dillenburg hält die schwarze Serie des ESV Herborn an. Das 0:1 im Heimspiel gegen die SG Beilstein/Arborn/Münchhausen II bedeutete nach der Winterpause die vierte Niederlage in Serie.

