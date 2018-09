Von André Bethke

Beim Siegtor riecht's nach Abseits

Fußball-B-Liga Später und umstrittener Treffer zum 3:2 bringt FSG die Tabellenführung

Limburg-Weilburg In der Nord-Gruppe der Fußball-B-Liga hat die FSG Gräveneck/ Seelbach/Falkenbach nach dem 3:2-Sieg gegen den SV Wolfenhausen den Sprung an die Spitze geschafft. In der Süd-Gruppe rückte der FC Rubin auf den ersten Platz.

Copyright © mittelhessen.de 2017