Von Jens Kauer

Bemerkenswerte Ergebnisse am Samstag

Fußball FV Breidenbach II putzt Hartenrod /Auswärtssiege für Angelburg und Buchenau

Hinterland Bemerkenswerte Ergebnisse hat es in den drei Samstagsspielen der Fußball-A-Liga Biedenkopf gegeben. Die verstärkte Reserve des FV Breidenbach schrubbte Hartenrod mit 3:0. Und die Auswärtssiege des FC Angelburg bei der SG Versbachtal (4:1) und des FSV Buchenau in Breidenstein (6:2) waren zumindest in der Höhe nicht zu erwarten. In der B-Liga Biedenkopf wird die SG Mornshausen/Erdhausen auch am Sonntagabend an der Spitze stehen. Im einzigen Samstagspiel tat der Tabellenführer mit dem 9:1 in Silberg kräftig was für's Torverhältnis.

