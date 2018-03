Bereit für den Saisonhöhepunkt

Ski Kinderpokalrennen im Schwarzwald

Breitscheid Auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt in Krimml (Österreich) ist Skifahrerin Melina Sophie Philipp aus Breitscheid in ihrer Altersklasse zu einem Doppelsieg in Todtnauberg (Südschwarzwald) gekommen.

