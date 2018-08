Bergischer HC vor Gewinn des Linden-Cups

Handball 27:22-Erfolg über Jan Gorrs HSC Coburg / HSG Kleenheim verliert das Duell zweier Oberligisten

Linden Beim 27. Handball-Linden-Cup hat sich in der Regional-Gruppe B im Duell zweier Oberligisten die HSG Pohlheim durch einen 35:31 (15:15)-Erfolg über die HSG Kleenheim-Langgöns mit 4:2 Punkten Rang zwei in der Endabrechnung so gut wie gesichert.

Copyright © mittelhessen.de 2018