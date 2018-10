Besserung scheint in Sicht

Fußball-Gruppenliga Kreisvertreter stehen so schlecht da wie noch nie in der Saison

Limburg-Weilburg Nach zum Teil verheißungsvollem Saisonstart stehen die Kreisvertreter am vorletzten Hinrundenspieltag der Fußball-Gruppenliga so schlecht da wie noch nie in dieser Saison. Hoffnung auf eine Besserung ist angesichts der Aufgaben nun aber in Sicht.

Copyright © mittelhessen.de 2018