Bewegung im Kampf um Klassenerhalt

Fußball A-Liga: Buchenau in Dautphe zu Gast

HINTERLAND In den Abstiegskampf der Fußball-A-Liga Biedenkopf ist mit dem jüngsten Wiesenbacher Sieg in Breidenstein am letzten Sonntag das Leben zurückgekehrt. Die SG Dautphetal und der FSV Buchenau müssen um den Ligaverbleib bangen.

