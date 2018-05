Bicken winkt der Klassenerhalt

Fußball TSV braucht Sieg / SVO hat Platz zwei im Visier

Dillenburg Nachholspiele stehen Mittwoch und Donnerstag für heimische Fußballteams an. Verbandsligist Bicken kann in Kelsterbach den Klassenerhalt fix machen, in der A-Liga schielt der SV Oberscheld auf Platz zwei.

