Biskirchen gewinnt klar in Freienseen

Schießen Luftgewehr: Steindorf ohne Chance

Laubach-Freienseen Nach der knappen Auftaktniederlage in Erdbach haben die Biskirchener Schützen in der Luftgewehr Oberliga in Freienseen mit 4:1 Punkten (1535:1523) ihren ersten Saisonerfolg verbucht.

Copyright © mittelhessen.de 2018