Bloß der Meister steht im Weg

Fußball A-Liga: Mit einem Heimsieg gegen Eckelshausen hat Hartenrod Relegation sicher

HINTERLAND Der SV Hartenrod kann am letzten Spieltag der Fußball-A-Liga Biedenkopf am Sonntag (15 Uhr) mit einem Sieg gegen den SV Eckelshausen aus eigener Kraft in die Kreisoberliga-Relegation einziehen. Die SG Versbachtal muss in Frohnhausen siegen und auf den Meister hoffen.

