Tischtennis

Bottenhorn kann Titel abhaken

Niestetal/Bromskirchen In der Verbandsliga hat Bottenhorn seine Partie bei Niestetal III kurzfristig absagen müssen. In der Kreisliga hat die zweite Garnitur aus Breidenbach ihr Quartett zurückgezogen. Dafür siegte das Bezirksliga-Team mit 8:1 in Bromskirchen.

