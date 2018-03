Von Manfred Bonacker

Breidenbach II holt Meistertitel

Tischtennis Zwei 8:0-Siege in der 3. Kreisklasse 3A / Kreisligaprimus Lixfeld 9:3 in Amönau

Hinterland In der Tischtennis-Kreisliga Nord-West kommt der SSV Lixfeld nach dem 9:3 über Amönau der Rückkehr in die Bezirksklasse immer näher. In der 3. Kreisklasse 3A hat sich der FV Breidenbach II die Meisterschaft geholt.

