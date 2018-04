Fußball-A-Liga

Breidenbach bezwingt Hartenrod

Breidenbach Herbstmeister SV Hartenrod ist in der Fußball-A-Liga Biedenkopf außer Tritt geraten. Der Rangzweite verlor am Samstag beim FV Breidenbach II mit 0:1 (0:0) und kann nach der zweiten Auswärtsniederlage in Folge Spitzenreiter SV Eckelshausen nicht mehr aus eigener Kraft überholen.

Copyright © mittelhessen.de 2018