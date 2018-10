Von Timo König

Breuer: „Wir wissen genau, wo wir ansetzen müssen“

Fußball Verbandsliga: Um in Schwanheim in die Erfolgsspur zurück zu finden, muss der FV Breidenbach Flut der Gegentore eindämmen

Marburg-Biedenkopf Der FV Breidenbach will in der Fußball-Verbandsliga zurück in die Erfolgsspur. Für die Elf von Björn Breuer sollen am 15. Spieltag beim FC Germania Schwanheim (Sonntag, 15 Uhr) drei Punkte her, um den Abstand zur Abstiegszone wieder zu vergrößern.

