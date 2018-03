Fußball

Breuer heißt der Matchwinner

Biedenkopf Am Ende war André Breuer, der das Spiel als Libero begann und immer weiter vorrückte, der Matchwinner. Der VfL Neustadt hat im Abstiegskampf in der Fußball-Kreisoberliga Nord einen wichtigen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Bunstruth/Haina eingefahren. Der VfL ging nach feiner Vorarbeit von Lucas Rohn und Flad Kirill 1:0 durch Niko Müller (3.) in Front. „Zwei Minuten später war das schon Makulatur“, stöhnte VfL-Sprecher Klaus Busch. Voicu Nicoara wurde nicht angegriffen und traf aus 18 Metern zum 1:1. Danach hatte der Tabellendrittletzte mehr Spielanteile, erst nach einer halben Stunde bekam Neustadt die SG in den Griff. Die ging nach der Pause nach einer Einzelaktion von Voicu Nicoara (62.) in Führung. Neustadt erhöhte den Druck und beorderte Breuer, der zwischenzeitlich im Mittelfeld spielte, in den Angriff. Für das 2:2 sorgte VfL-Spielertrainer Sascha Blöss per Foulelfmeter (77., Foul an Alexander Kulikov). In der Schlussphase avancierte Breuer zum Mann des Tages. „Er ist im positiven Sinne eine Kampfsau, mit seinem Willen hat er das Spiel entschieden“, atmete Busch durch. Bei zwei Kopfbällen verpasste Breuer noch den Siegtreffer, doch drei Minuten vor dem Abpfiff war er zu Stelle. Sein abgefälschter Schuss landete vom Innenpfosten zum 3:2-Sieg im Tor. (csp)

