Bronze garniert Lena Ritzels goldenes Jahr

Leichtathletik Marburg-Biedenkopfs Langstrecklerin des Jahres Dritte des Silvesterlaufs in Frankfurt

Netphen/Frankfurt am Main/Gießen Lena Ritzel, arburg-Biedenkopfs Langstrecklerin des Jahres 2017, hat auch am letzten Tag des Kalenders noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Die 18-jährige Buchenauerin war beim Spiridon-Silvesterlauf in Frankfurt drittschnellste Frau.

