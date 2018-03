(omh). Glück im Unglück für die SG Holzhausen/Steinperf: Trotz ihrer 2:3-Niederlage am Samstag in Wallau bleibt die Spielgemeinschaft an der Spitze der Fußball-A-Liga Biedenkopf, da Verfolger TSV Elnhausen am Sonntag daheim von der SG (...)