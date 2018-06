Buchenau reizt das Derby

(omh). In der Frauenhandball-Bezirksliga C Nord begegnen sich am Sonntag Gastgeber TV Buchenau (11.) und die FSG Gladenbach/Biedenkopf (6.) im Hinterländer Derby. Der deutliche 33:8-Sieg der FSG gegen Homberg II weist die Gäste als Favorit aus, zumal Buchenau noch immer punktlos ist. Der TVB unterlag Stadtallendorf mit 16:20. Die Männer der MSG Buchenau/Biedenkopf sind in der Bezirksliga D Nord Gastgeber des VfL Neustadt II (7.). In der Hinterlandhalle kann die MSG (4.) ihren Platz in der Spitzengruppe des Klassements ausbauen. Tabellenführer Gladenbach ist nicht im Einsatz.

